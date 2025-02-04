По факту похищения человека со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело

Сотрудники столичного управления Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту стрельбы и последующего похищения человека согласно статье 126 Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомственного подразделения. Инцидент произошел на Кастанаевской улице — после прогремевших выстрелов в районе ввели план «Перехват».

По данным источника 5-tv.ru, причиной происшествия стал конфликт из-за арендованной машины. Мужчина оставил на парковке этот автомобиль, так как он оказался неисправным. Вскоре подъехали люди, которые сдали транспорт в аренду, и стали требовать деньги. В ответ на его отказ последовала агрессия, и потасовка переросла в перестрелку.

Известно, что огонь велся из травматического оружия. После двое неизвестных пострадавшего мужчину посадили в черный Mercedes без номеров и увезли. Был объявлен план «Перехват». На Кастанаевской продолжают работу правоохранители, выясняются точные обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о похищении 13-летней девочки из Тюменской области, которую злоумышленники подкараулили у школы и отвезли в Саратовскую область.