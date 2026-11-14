В московском тире мужчина получил тяжелое ранение, его реанимируют

В тире на Марксистской улице мужчина получил тяжелое ранение

В Москве 14 ноября мужчина получил тяжелое ранение в тире стрелкового клуба «Выстрел» на Марксистской улице. Об этом сообщил источник «5-tv.ru». Прибывшие на место медики проводят реанимационные мероприятия.

По данным источника, речь идет о посетителе клуба. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального комментария от правоохранительных органов и руководства тира на момент публикации не поступало.

Это уже третий подобный случай в заведении. Ранее в клубе погибли два человека: первый трагический инцидент произошел в ноябре 2023 года, второй — 28 мая 2026 года. По предварительным данным, оба мужчины покончили с собой.

Ранее подобный инциндент произошел в Новосибирской области. Во время охоты мужчина случайно ранил товарища, пытаясь попасть лису. Он сделал три выстрела: 66-летний пострадавший получил пулевые ранения обоих бедер и мошонки. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Охотник потерял много крови - у него развился геморрагический шок.

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