Индия подписала с Россией контракт на закупку противокорабельных ракет

Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщил представитель Минобороны страны в соцсети Х.

Он отметил, что российские ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота. При этом, какие именно ракеты намерена приобрести Индия, не уточняется.

Также сообщается, что на церемонии подписания договора присутствовал замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх.

В июне прошлого года Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны. Речь идет не только о солдатах, но и военных кораблях и самолетах.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству обороны организовать и провести переговоры с индийскими коллегами, чтобы обсудить проект договора. Если он будет принят, действие продлится пять лет. Срок этот продлится автоматически, если одна из сторон не решит прекратить сотрудничество.

В 2021 году Москва и Нью-Дели подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Оно касается взаимодействия войск, поставок и разработок оружия и техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества его страны с Россией.