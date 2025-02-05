Оказывается, приглашали: почему Зеленский не поехал на инаугурацию Трампа

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Зеленский заявил, что по собственному желанию не поехал на инаугурацию Трампа

Фото, видео: Reuters/Aleksandra Szmigiel; 5-tv.ru

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Глава киевского режима поделился откровениями в новом интервью.

Актерское умение президента* Украины Владимира Зеленского как никогда востребовано, особенно если он дает откровенные интервью.

Последнее - американскому журналисту Пирсу Моргану. И если не повторять набор украинских банальностей, то есть два интересных момента.

Во-первых, Зеленского, оказывается, приглашали на инаугурация нового главы Белого дома Дональда Трампа, он просто сам не поехал.

Во-вторых, Киев начинает играть по-крупному и требует выдать ему ядерное оружие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский не досчитался $100 млрд помощи США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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