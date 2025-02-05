Женщина заставила мужа продать почку и сбежала от него с деньгами и любовником

Знакомство с художником в интернете изменило жизнь индианки, но на красивый роман нужны средства.

Женщина из штата Западная Бенгалия, Индия, уговорила мужа продать почку, чтобы начать новую жизнь с любовником. Об этом плане супруг, конечно же, не знал. Как сообщается в материале Hindustan Times, благоверная уговаривала его на операцию, объясняя все желанием обеспечить лучшее будущее для их десятилетней дочери. Деньги ведь нужны и на образование, и на организацию свадьбы!

Мужчина долго сомневался, а потом согласился. В течение года он искал покупателя и в итоге оказался на хирургическом столе, за что получил миллион рупий (1,1 миллиона в пересчете на рубли. — Прим. ред.). И вскоре понял, что был обманут. Жена, как выяснилось, была так настойчива, потому что познакомилась в интернете с художником, влюбилась и захотела с ним сбежать. А на это нужны были деньги.

Когда несчастный супруг с одной почкой понял, что его обвели вокруг пальца, он обратился в полицию. Правоохранители нашли неверную даму и привезли ее мужа прямо к дому, где она уже жила с новым избранником. Вместе с дочкой мужчина уговаривал ее вернуться, но та была непреклонна. На все мольбы она ответила отказом.

«Женщина даже бросила вызов мужу и пригрозила подать на развод. Несмотря на мольбы свекра, свекрови, мужа и ребенка, она не вышла из дома, чтобы поговорить с ними», — сказано в статье.

Продажа человеческих органов в Индии запрещена с 1994 года, однако по неофициальным данным медиков, этот бизнес процветает из-за нехватки доноров.

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