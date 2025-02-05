Нашла помоложе: женщина пообещала бросить мужа ради 13-летнего любовника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 185 0

Американка совратила 13-летнего подростка через переписку

Нашла помоложе: женщина обещала бросить мужа ради 13-летнего любовника

Фото: Zuma/ТАСС

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Дама совратила подростка через переписку.

Американка планировала уйти от мужа к 13-летниму подростку. Об этом сообщает издание Independent.

Жительница города Палм-Кост в штате Флорида, 26-летняя Энджел Секстон обвиняется в совращении несовершеннолетнего.

Дама длительный период вела непристойную переписку с 13-летним подростком. А во время каникул в декабре 2024 года мальчик приезжал к Секстон в гости. В это время у Энджел и несовершеннолетнего произошла физическая близость.

Позже мальчик вернулся к семье. Однако они продолжили общение через переписку. Женщина была настойчива и в одном сообщении даже обещала подростку, что ради него уйдет от мужа.

Изначально Секстон отрицала все выдвинутые против нее обвинения. Но позже Энджел признавалась, что интим с несовершеннолетним все же был.

Сейчас подозреваемая арестована и находится в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что серийного педофила задержали в подмосковном Орехове-Зуеве. Мужчину подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних.

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