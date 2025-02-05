В России снизился средний размер лимитов по кредиткам

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в России упал на 2,1% в декабре

Средний размер лимитов по кредиткам в декабре упал ниже 100 тыс. рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Он на 2,1% меньше, чем в декабре.

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в декабре прошлого года составил 98,8 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Это на 2,1% меньше, чем в прошлом месяце. Так, в ноябре 2024 года этот лимит составил 100,9 тысяч рублей.

Однако с начала прошлого года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам, наоборот, вырос на 15,6%, согласно данным НБКИ.

Наибольший размер лимитов по выданным кредитным картам отмечается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Больше всего снизился средний размер лимитов по кредитным картам в Тюменской области, Московской области и столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рост ВВП России в 2024 году составил около 4%. В последние годы экономика РФ показывает устойчивость и способность к успешному развитию, несмотря на внешние вызовы.

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