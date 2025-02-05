В Минобороны РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 17 0

Старт был осуществлен в интересах ведомства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Министерство Обороны

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом заявили в Минобороны России.

«С космодрома „Плесецк“ (Архангельской области) боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический корабль «Буран» восстанавливают в Верхней Пышме. Это единственный сохранившийся в России летный экземпляр. «Буран» совершил свой первый и единственный полет в ноябре 1988 года и это был настоящий прорыв в мировой космонавтике.

Известно, что в новых регионах России откроют пять «космоклассов». Профессиональное оборудование, на котором будут обучаться школьники, представили в Москве. 

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