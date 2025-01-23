Бесконечность — не предел: в новых регионах РФ откроют пять «космоклассов»

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В новых регионах РФ откроют пять космоклассов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Волонтеры показали оборудование, которое отправят школьникам.

В России станет больше космических классов. Еще пять «Народный фронт» и «Роскосмос» откроют в новых регионах. Профессиональное оборудование, на котором будут обучаться школьники, представили в Москве. Это интерактивные панели, наборы для сборки мини-спутников, компьютеры и необходимое программное обеспечение.

«Госкорпорация создает такие классы, формирует будущее поколение ребят, которые, заинтересовавшись космическими исследованиями, придут в профильные вузы и в конечном итоге придут на работу в космическую промышленность», — заявил российский летчик-космонавт Олег Кононенко.

Еще раньше студентам из эвакуированных приграничных районов волонтеры вручили 750 ноутбуков. И теперь у студентов есть возможность продолжать обучение в дистанционном формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Луна впервые была включена в ежегодный список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund).

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