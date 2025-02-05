На пенсионерку упал памятник на могиле сына в Южном Бутове — она стала инвалидом

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 45 0

Вынесен приговор по делу о падении могильной плиты на мать усопшего

Виновный наказан? — На пенсионерку упал памятник на могиле сына в Южном Бутове

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Из-за случившегося женщина стала инвалидом.

В Южном Бутове на пенсионерку упала гранитная плита на могиле сына, после чего она получила инвалидность. Памятник на Качаловском кладбище устанавливал индивидуальный предприниматель и после понес наказание за свою не отвечающую требованиям безопасности услугу, сообщает MK.RU.

На днях стало известно, что вступил в силу приговор Зюзинского суда столицы в отношении мастера по установке надгробий. Дело тянется с 2021 года.

Известно, что 77-летняя пенсионерка обратилась к предпринимателю с просьбой установить памятник погибшему более 20 лет назад сыну. Стороны заключили устный договор, и вскоре на могиле появилась гранитная плита высотой 120 сантиметров.

В октябре 2021 года женщина пришла навестить могилу ребенка, оперлась о памятник, и он рухнул на нее. В результате пенсионерка сильно пострадала, ее госпитализировали с переломом поясничного отдела позвонка и позднее признали инвалидом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 части второй УК РФ. Предприниматель пытался доказать свою невиновность, но в итоге ему дали два года условно с испытательным сроком три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка принимала душ с заряжающимся телефоном и умерла.

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