На пенсионерку упал памятник на могиле сына в Южном Бутове — она стала инвалидом
Вынесен приговор по делу о падении могильной плиты на мать усопшего
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Из-за случившегося женщина стала инвалидом.
В Южном Бутове на пенсионерку упала гранитная плита на могиле сына, после чего она получила инвалидность. Памятник на Качаловском кладбище устанавливал индивидуальный предприниматель и после понес наказание за свою не отвечающую требованиям безопасности услугу, сообщает MK.RU.
На днях стало известно, что вступил в силу приговор Зюзинского суда столицы в отношении мастера по установке надгробий. Дело тянется с 2021 года.
Известно, что 77-летняя пенсионерка обратилась к предпринимателю с просьбой установить памятник погибшему более 20 лет назад сыну. Стороны заключили устный договор, и вскоре на могиле появилась гранитная плита высотой 120 сантиметров.
В октябре 2021 года женщина пришла навестить могилу ребенка, оперлась о памятник, и он рухнул на нее. В результате пенсионерка сильно пострадала, ее госпитализировали с переломом поясничного отдела позвонка и позднее признали инвалидом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 части второй УК РФ. Предприниматель пытался доказать свою невиновность, но в итоге ему дали два года условно с испытательным сроком три года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка принимала душ с заряжающимся телефоном и умерла.
86%
-1.41 102.69
0.20
Нашли ошибку?