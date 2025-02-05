Легковушку разорвало пополам после удара о столб в Чехове

В подмосковном Чехове легковой автомобиль разорвало на две части в результате ДТП. Как сообщает источник 5-tv.ru, 21-летний водитель погиб на месте.

Друг погибшего, который также находился в машине, выжил. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

По предварительной информации, водитель ехал с огромной скоростью по Симферопольскому шоссе. На дороге из-за похолодания образовался гололед и, потеряв управление, водитель врезался в столб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Предварительно, есть погибшие.

До этого пострадал пассажир при столкновении такси с постройкой на севере Москвы. Около станции метро Войковская автомобиль врезался в бетонную постройку.