Легковушку разорвало пополам после удара о столб в Чехове

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 29 0

Есть жертвы.

Легковушку разорвало пополам после удара о столб в Чехове

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном Чехове легковой автомобиль разорвало на две части в результате ДТП. Как сообщает источник 5-tv.ru, 21-летний водитель погиб на месте.

Друг погибшего, который также находился в машине, выжил. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

По предварительной информации, водитель ехал с огромной скоростью по Симферопольскому шоссе. На дороге из-за похолодания образовался гололед и, потеряв управление, водитель врезался в столб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Предварительно, есть погибшие.

До этого пострадал пассажир при столкновении такси с постройкой на севере Москвы. Около станции метро Войковская автомобиль врезался в бетонную постройку.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы
15:11
В России оформить ДТП теперь можно через приложения страховщиков
14:54
Мечтали о красивой жизни: мошенники обманули десятки студентов
14:51
Легковушку разорвало пополам после удара о столб в Чехове
14:37
Всех румяней и белее: какие продукты забирают молодость кожи
14:29
Мировые бестселлеры: Алиханов рассказал об успехах российской гражданской авиации

Сейчас читают

«Быстрее, выше и… подальше»: украинские спортсмены бегут с Украины и погибают сотнями
Военный суд оставил экс-адвоката Эльмана Пашаева под арестом
«Нас объединяет любовь»: SHAMAN рассказал про отношения с Екатериной Мизулиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год