Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Сейчас в составе спасательного гарнизона работают около 18 тысяч человек.

Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. Об этом сообщается на его официальном сайте. По словам градоначальника, это остается важным приоритетом в работе.

С докладом об обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на заседании президиума правительства Москвы выступил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас в составе пожарно-спасательного гарнизона города работают около 18 тысяч человек. Благодаря их работе число пожаров в Москве снизилось более чем на 80% с 2010 года.

Кроме того, создана сводная мобильная группировка, в которую входят отряды из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства, способные реагировать наравне с профессиональными пожарными и спасателями на любые происшествия, в том числе природные пожары.

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