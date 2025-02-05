В Турции мужчина ограбил ювелирный магазин и три дня скрывался в вентиляции

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Он был задержан при попытке сбежать.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Любовь к драгоценностям дорого обошлась жителю Турции, который решил поживиться в ювелирном магазине.

Он набрал три килограмма золота, но вынести его не успел. Как только сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Они обошли каждую точку, отсмотрели все записи с камер, но безуспешно. Не помогли даже служебные собаки.

Поиски продолжались три дня. Когда покупатели услышали какой-то шорох на верхних этажах, торговый центр все же решили закрыть. Спасатели разобрали потолок, начали проверять шахту вентиляции. Как раз там и прятался грабитель. Поймали его при попытке сбежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Топки Кемеровской области 63-летний мужчина пытался похитить в местном магазинчике продукты и сковороду. Однако работники магазина оказались не из робких. Они заметили попытку кражи, и одна из продавщиц бросилась вслед за преступником.

На крыльце женщина нагнала мужчину и несколько раз ударила его сковородой, выпавшей у него из-под куртки.

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