Против премьера Польши Туска возбуждено дело по обвинению в госперевороте

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Вместе с ним под подозрение попали судьи, прокуроры, спикеры Сейма и Сената.

против премьера Польши Туска возбудили уголовное дело

Фото: Reuters/Kacper Pempel

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Уголовное дело по обвинению в государственном перевороте возбуждено против премьер-министра Польши Дональда Туска. Соответствующее заявление сделал председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

Кроме Туска предполагаемыми организаторами заговора названы спикеры Сейма и Сената, депутаты, глава Центра правительственного законодательства, ряд судей и прокуроров.

Упомянутые чиновники, по версии обвинителей, могли быть связаны с организованной преступной группой. Деятельность этой группы была направлена на изменение конституционного строя в Польше. Отмечается, что расследование по упомянутому делу начал прокурор Михал Островский. Он противник перемен, введенных действующим генеральным прокурором и министром юстиции Адамом Боднаром. Боднар в свою очередь дал Островскому должность, с которой тот не был согласен.

Что касается премьер-министра, в качестве ответа он опубликовал на своей странице в социальной сети X видеоролик, на котором с сарказмом прокомментировать новость об уголовном деле. Дополнил его смеющимся до слез смайликом. В данном ролике Дональд Туск иронично называет его «серьезным делом», параллельно продолжая играть в настольный теннис. Кроме того, он обещает немногим позже «заняться» своими обвинениями в государственном перевороте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Польши отказались приглашать представителей России на годовщину освобождения Освенцима.

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