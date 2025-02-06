США готовятся представить мирный план Трампа
Bloomberg: мирный план Трампа представят на Мюнхенской конференции
Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz; 5-tv.ru
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Возможно, это произойдет уже на следующей неделе.
США представят так называемый «мирный план» по Украине — на Мюнхенской конференции по безопасности в конце следущей недели! Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg.
И представит план спецпосланник Трампа по Украине — Кит Келлог. Журналисты предполагают, что план будет включать заморозку конфликта и некие гарантии безопасности в обмен на доступ к залежам редкоземельных металлов. Концепция также может содержать угрозы введния новых антироссийских санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что самое важное в завершении украинского конфликта — устранить его первопричины.
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