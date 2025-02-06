Серьезная экономия: в январе 158 тысяч детских авиабилетов купили со скидкой 50%

Льгота распространяется на внутренние рейсы для пассажиров до 12 лет.

Те, кто планируют отдых с детьми, серьезно сэкономят на льготных авиабилетах. Только за январь их выкупили почти 160 тысяч. Об этом сообщили в Минтрансе.

В конце декабря Владимир Путин потребовал решить вопрос с предоставлением льгот на детские авиабилеты. И уже с начала года более 20 российских перевозчиков ввели скидку в 50%. Получают ее юные пассажиры в возрасте до 12 лет, путешествующие по стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Как выяснили «Известия», таким образом российская инфраструктура приблизится к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также улучшится рейтинг отечественной авиации.

В рамках программы реформируют специальные силы по охране безопасности, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию терроризму и дебошам на борту. Ведь предотвратить неприятные инциденты можно только при помощи правильного поведения.