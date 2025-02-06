Серьезная экономия: в январе 158 тысяч детских авиабилетов купили со скидкой 50%

Эфирная новость 36 0

В январе 158 тысяч детских авиабилетов купили со скидкой 50%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Льгота распространяется на внутренние рейсы для пассажиров до 12 лет.

Те, кто планируют отдых с детьми, серьезно сэкономят на льготных авиабилетах. Только за январь их выкупили почти 160 тысяч. Об этом сообщили в Минтрансе.

В конце декабря Владимир Путин потребовал решить вопрос с предоставлением льгот на детские авиабилеты. И уже с начала года более 20 российских перевозчиков ввели скидку в 50%. Получают ее юные пассажиры в возрасте до 12 лет, путешествующие по стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Как выяснили «Известия», таким образом российская инфраструктура приблизится к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также улучшится рейтинг отечественной авиации.

В рамках программы реформируют специальные силы по охране безопасности, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию терроризму и дебошам на борту. Ведь предотвратить неприятные инциденты можно только при помощи правильного поведения.

-2° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:54
Сын Иды Галич побывал на УЗИ вместе с мамой: «Когда малыш проснется?»
23:36
«Каша — мать наша»: в чем главная польза популярного завтрака
23:15
«С мира по ложке»: Ляйсан Утяшева раскрыла секреты своей диеты
22:49
Серьезная экономия: в январе 158 тысяч детских авиабилетов купили со скидкой 50%
22:30
«Мне есть, что обнародовать»: Рита Дакота угрожает бывшему мужу Владу Соколовскому
22:11
Ковальчук заявил о продолжающемся лидерстве России в сфере технологий

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год