Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Силовые структуры области отработали штатно.

ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать север Астраханской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать север Астраханской области провалилась. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Ахтубинского района — муниципального образования, расположенного на северо-востоке области.

Российские войска предотвратили нападение вражеских сил.

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области. Силовые структуры отработали штатно», — поясняет администрация района.

По информации пресс-службы Ахтубинска, пострадавших и разрушений нет.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки дипломатическим путем урегулировать конфликт Украина проигнорировала. Поэтому было принято решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку со стороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склад ВСУ в Сумской области.

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Российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать север Астрахани

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