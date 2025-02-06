Мишустин заявил о дополнительной индексации военной пенсии на 4,4%

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Евгения Романова
Евгения Романова 142 0

Поправки в закон подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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С 1 января 2025 года в России дополнительно проиндексированы военные пенсии на 4,4%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством страны.

«Подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года», — сказал он.

Как уточнил Мишустин, они подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. Кроме того, к уже выплаченным деньгам за январь и февраль 2025 года будет начислена доплата.

Прежде Мишустин заявил, что в правительстве России подготовили поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности добровольцам ДНР и ЛНР, пострадавшим в зоне боевых действий. Такой подход уже предусмотрен для членов воинских формирований. Людям не нужно будет подавать документы в органы соцзащиты. Как подчеркнул Мишустин, все данные уде будут содержаться в государственной информационной системе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале прибавка к пенсии составит более тысячи рублей. Сумма будет выплачена в качестве доплаты за прошедшие месяцы.

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