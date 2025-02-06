Роскошный особняк и пачки денег: гендиректор водоканала в Махачкале задержан
Гендиректор водоканала в Махачкале задержан
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
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Его подозревают в коммерческом подкупе.
В Махачкале идут обыски в доме главы местного водоканала. Он стал фигурантом дела о подкупе в особо крупном размере.
Чтобы попасть на территорию роскошного особняка, силовикам пришлось использовать лестницы. Внутри нашли документы и пачки денег.
По данным следствия, подозреваемый мог получить их за незаконное подключение квартир к сетям водоснабжения. С такой просьбой к нему обратился глава одной из управляющих компаний.
Сошлись на двух миллионах рублей — по 22 тысячи за каждую квартиру. Но глава «Махачкалаводоканала» успел получить только 700 тысяч. Сейчас он задержан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мещанский суд Москвы арестовал бывшего зампредседателя правления — исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что Подольский обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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