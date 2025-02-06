В обход Украины: Словакия начала импортировать российский газ

Словакия начала импортировать российский газ. Как заявили представители местной государственной газовой компании, Газпром стал поставлять топливо через «Турецкий поток».



Ранее страна оказалась на грани кризиса из-за нежелания Киева возобновлять транзит через свою территорию. Для его возобновления Братислава даже пыталась надавить на украинскую сторону. В итоге поставлять газ будут через магистраль, которая соединяет Россию и Турцию.

Сейчас пропускная способность его ограничена, но уже с апреля поставки удвоятся, заявили в Словакии, отметив также, что контракт с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансовую помощь Украине может заблокировать и Словакия. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что пойдет на такие меры, если Киев не возобновит транзит газа через свою территорию.

Более того, Братислава готова оказывать давление и дальше, чтобы добиться восстановления поставки топлива в ЕС.