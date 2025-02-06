В обход Украины: Словакия начала импортировать российский газ

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Он стал поступать в Братиславу через «Турецкий поток».

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Словакия начала импортировать российский газ. Как заявили представители местной государственной газовой компании, Газпром стал поставлять топливо через «Турецкий поток».

Ранее страна оказалась на грани кризиса из-за нежелания Киева возобновлять транзит через свою территорию. Для его возобновления Братислава даже пыталась надавить на украинскую сторону. В итоге поставлять газ будут через магистраль, которая соединяет Россию и Турцию.

Сейчас пропускная способность его ограничена, но уже с апреля поставки удвоятся, заявили в Словакии, отметив также, что контракт с компанией «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансовую помощь Украине может заблокировать и Словакия. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что пойдет на такие меры, если Киев не возобновит транзит газа через свою территорию.

Более того, Братислава готова оказывать давление и дальше, чтобы добиться восстановления поставки топлива в ЕС.

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