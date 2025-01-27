Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года ради рождения ребенка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Певица запретила себе употреблять спиртное.

Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года ради рождения ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Певица Рита Дакота взяла аскезу на алкоголь из-за планов родить ребенка. Об этом в соцсети сообщил ее муж, клипмейкер Федор Белогай, уточнив, что Дакота воздержится от употребления спиртного в течение 2,5 года.

«Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет. Так что можно сказать, что мы запечатлели последнюю бутылку пива Риты», — рассказал Белогай.

В ноябре прошлого года в Стамбуле Дакоте провели операцию на желудке. Тогда они с супругом заявили, что в ближайшем будущем намерены начать работать над тем, чтобы «иметь больше детей».

Также Дакота призналась, что с детства страдает от гастроэзофагеального рефлюкса. Болезнь мешала ей полноценно жить и работать. Ее беспокоили кашель и ком в горле. К тому же у нее периодически садился голос.

Известно, что у Дакоты есть дочь Мия от первого брака с певцом Владом Соколовским, с которым она развелась в 2018 году. С Белогаем артистка состоит в отношениях с 2020 года, а в мае 2023-го они поженились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота чуть не стала жертвой афериста на Бали.

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