«Был опытным пилотом»: вдова погибшего при крушении самолета в Подмосковье вышла на связь

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 49 0

Вдова погибшего пилота Кияшко ждет официальных причин гибели мужа

«Был опытным пилотом»: вдова погибшего при крушении самолета в Подмосковье вышла на связь

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На месте случившегося продолжают работать ведомственные органы.

Вдова летчика, погибшего при крушении легкомоторного самолета в Московской области, сообщила 5-tv.ru, что ее супруг был опытным специалистом. Ирина Кияшко уверяет, что Виталий всегда держал ситуацию под контролем.

«Мой муж был опытным пилотом. Причина (крушения — Прим.ред) пока неясна», — рассказала она.

О Виталии Кияшко известно немного. Он работал пилотом-инструктором, много лет отдал сотрудничеству с ВВС, управлял реактивными самолетами. В последние годы Кияшко обучал искусству пилотирования других.

В западном МГСУТ СК России тем временем продолжают прорабатывать возможные версии случившегося. Предварительно, известно, что инструктор и пилот скончались на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту крушения летательного средства. На месте случившегося ведутся дознавательные работы. По некоторым данным, сразу после случившегося самолет полностью сгорел: шансов спастись ни у инструктора, ни у его коллеги не было.

Ранее 5-tv.ru писал о первых данных крушения легкомоторного самолета в Мячково.

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