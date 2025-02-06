В Иркутской области загорелся сортировочный цех

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; МЧС России; 5-tv.ru

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса, сообщили в МЧС России. Площадь пожара — 2 000 квадратов. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака спасла хозяев от пожара в селе Смоленщина в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону в Telegram-канале.

В одном из жилых домов произошло задымление, вызванное, предположительно, коротким замыканием электропроводки. Лай собаки стал сигналом тревоги для хозяйки, которая, проснувшись, обнаружила в помещении дым. Женщина сразу же разбудила мужа и сына, что позволило семье покинуть дом до того, как произойдет страшное.

Несмотря на успешную эвакуацию, мужчина получил ожоги и был передан медикам для оказания помощи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарной службы, которые в короткие сроки потушили огонь, охвативший площадь в 140 квадратных метров.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. 

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В Иркутской области загорелся сортировочный цех

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