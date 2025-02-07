Охота на Leopard: еще один немецкий танк уничтожили ВС РФ на красноармейском направлении

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ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили еще один танк Leopard

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

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Запасы зарубежной техники ВСУ иссякают.

На красноармейском направлении уничтожен танк Leopard ВСУ. Боевая машина НАТОвского производства была замечена во время воздушной разведки. На открытой местности она оказалась легкой мишенью для российских FPV-дронов.

Несколькими точными попаданиями танк обездвижили. Экипаж долгое время прятался под подбитой машиной, но скрыться от наших беспилотников боевикам в итоге не удалось.

А в районе Часова Яра опорные пункты ВСУ разносит наша артиллерия. Операторы беспилотников передали координаты позиций боевиков расчетам «Градов». Прицельным огнем крупная база украинской пехоты была поражена.

Сейчас идут бои за многоэтажки на западной окраине города. Российские подразделения занимают господствующие высоты. Но ВСУ долго готовили оборону города и хорошо спрятали свои укрепления. Сейчас задача нашей разведки и артиллерии — обеспечить безопасный проход штурмовикам.

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