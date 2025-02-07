Страдает самое главное: МВД предлагает запретить ряд анаболиков и психотропов

Некоторые вещества не зарегистрированы в госреестре лекарственных средств.

Препараты для роста мышц и быстрого похудения могут внести в список запрещенных веществ. Обновить перечень предлагает МВД.



В составе некоторых анаболиков нашли сильно-действующие вещества, которые вызывают серьезные заболевания. Сейчас они свободно продаются на маркет-плейсах. А приобретают их, в основном, спорстмены-любители — для создания рельефа мышц. И даже не подозревают о побочных эффектах. В лучшем случае, это будут постоянные головные боли. Но куда страшнее то, что найденные добавки ведут к бесплодию, проблемам с сердцем, и нарушают работу печени.





