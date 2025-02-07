Страдает самое главное: МВД предлагает запретить ряд анаболиков и психотропов

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МВД предлагает взять под контроль новые анаболики и психотропы Подробнее в ПГ:

Фото, видео: Julia Pfeifer/ТАСС; 5-tv.ru

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Некоторые вещества не зарегистрированы в госреестре лекарственных средств.

Препараты для роста мышц и быстрого похудения могут внести в список запрещенных веществ. Обновить перечень предлагает МВД.

В составе некоторых анаболиков нашли сильно-действующие вещества, которые вызывают серьезные заболевания. Сейчас они свободно продаются на маркет-плейсах. А приобретают их, в основном, спорстмены-любители — для создания рельефа мышц. И даже не подозревают о побочных эффектах. В лучшем случае, это будут постоянные головные боли. Но куда страшнее то, что найденные добавки ведут к бесплодию, проблемам с сердцем, и нарушают работу печени.



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