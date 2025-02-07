На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Новые выбросы мазута зафиксированы на 15 участках черноморского побережья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пятна зафиксировали на 15 участках.

Новые точечные выбросы мазута после крушения танкеров зафиксировали на 15 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Об этом Об сообщили в МЧС России.

«К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей», — говорится в сообщении.

Также на пляжной территории Анапы и Темрюкского района устанавливают защитное сооружение, чтобы не допустить выбросы вещества на берег. Мазут будет оставаться в сетях, которые позже демонтируют для утилизации. Уже проложено 32 километра.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала работ было очищено более 355 километров берега. Помимо этого, специалистам удалось собраны около 180 тонн загрязненного песка и грунта на участках.

Крушение танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что специалисты откачали мазут из танкера «Волгонефть-239».

-2° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута
10:22
Страдает самое главное: МВД предлагает запретить ряд анаболиков и психотропов
10:04
Мужская поддержка была бы кстати: что Лариса Долина думает насчет четвертого брака
10:04
Впервые в истории: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
9:48
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
9:46
Вне радаров: на Аляске пропал пассажирский самолет

Сейчас читают

Родная бабушка оставила в овраге: подробности жуткой истории 11-месячной малышки, найденной на трассе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год