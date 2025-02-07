На своих условиях: Нетаньяху готов завершить войну в Газе

Израиль согласен на освобождение части палестинских заключенных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности завершить военные действия в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС откажутся от власти и покинут территорию. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Израиль намерен продлить первую фазу соглашения с ХАМАС, чтобы гарантировать освобождение 33 заложников. Вдобавок, израильская сторона открыта к обсуждению возможного освобождения большего числа палестинских заключенных, что свидетельствует о стремлении к улучшению гуманитарной ситуации в регионе.

Нетаньяху также подчеркнул, что продление первой фазы может стать прологом для последующих переговоров, на которых будут обсуждены условия окончательного завершения конфликта и освобождения высокопрофильных палестинских задержанных. Это подчеркивает поиски израильского правительства более устойчивых решений для разрешения кризиса.

Несмотря на то, что ХАМАС уже согласился отказаться от гражданского контроля над Газой, известно, что движение не готово к полному расформированию, что может создать дополнительные трудности в переговорах.

Следует отметить, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января и продлится 42 дня. По его истечении ожидаются обсуждения путей окончательного завершения военных действий, что является ключевым шагом к восстановлению мира и стабильности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в МИД Израиля официально заявили ООН о выходе из Совета по правам человека.