Оксана Самойлова рассказала о проблеме сына: «Врачи говорили — само пройдет»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Массаж помог вылечить непроходимость слезных каналов у сына Самойловой

Оксана Самойлова рассказала об операции сына

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Вопреки всем рекомендациям знаменитая мама пошла своим путем.

Жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у их младшего сына Давида. Мальчик родился с непроходимостью слезных каналов. В США, где он появился на свет, врачи не обеспокоились этой особенностью, хотя диагноз был поставлен сразу. Мама малыша проконсультировалась с несколькими специалистами в России и за границей, и мнения разделились.

«В Америке мне врачи говорили — само пройдет, у нас — что нужно обязательно операцию делать», — сообщила блогер в своем Telegram-канале.

Так и не выбрав ни одного из вариантов, Самойлова нашла третий. Она отвела сына на массаж, и это помогло. К полутора годам ситуация с одним глазом нормализовалась. На втором слезный канал все еще был забит. Когда мальчику было три года, ему предстоял еще один большой осмотр. И снова доктора в голос настаивали на оперативном вмешательстве.

«Я посмотрела, как операция эта делается, и решила, что пусть еще годок пройдет — если не будет улучшений, то уже пойдем на операцию», — решила Оксана.

По словам Самойловой, в конечном итоге версия «само пройдет» оказалась верной. К четырем годам слезные каналы расширились естественным путем, а Давид избежал хирургического вмешательства. Блогер обратила внимание своих подписчиков, что каждый подобный случай индивидуален, а значит, не стоит принимать ее историю как универсальный сценарий исцеления. В некоторых случаях без операции действительно не обойтись.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джиган сделал супруге подарок стоимостью как минимум 22 миллиона рублей. В соцсетях Самойлова похвасталась презентом, о котором давно мечтала.

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