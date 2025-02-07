Не все гладко: Анна Асти и Станислав Юркин больше не живут вместе

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 22 0

Анна Асти и Станислав Юркин расстались

Не всё гладко: Анна Асти и Станислав Юркин больше не живут вместе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Романтические отношения звезд оказались под угрозой разрыва.

Певица Анна Асти перестала жить с мужем еще в декабре прошлого года. Близкий к паре источник сообщил о разладе в отношениях супружеской пары в беседе с Super.ru.

По информации инсайдеров, звезды не просто сократили общение до минимума, но еще и не проводят больше вместе время. Более того, охлаждение в отношениях они скрывают даже от близких родственников. Мама Анны Асти лишь в общих чертах знает о трудностях. В свою очередь, мама Станислава Юркина и вовсе не виделась с ним уже месяц из-за болезни.

Обеспокоенность выразили подписчики певицы. Они заметили, что знаменитость удалила со страницы свадебную фотографию с мужем еще в 2021 году. Однако с тех пор пара не подавала поводов для сомнений во взаимной любви.

«У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — так комментировала певица отношения со Станиславом на своей странице в социальной сети, когда в декабре 2024 года оказалась в центре скандала после попадания в свободный доступ ее интимных фотографий.

Недавно же появились сведения о том, что супруги отметили Новый год в разных местах. Причина подобного решения пока что остается тайной. Хотя вопрос о возможности сохранить брак встал как никогда остро, Станислав Юркин не отказался от работы концертным директором артистки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Станислав Юркин отреагировал на слив интимных фотографий Анны Асти.

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