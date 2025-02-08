Скрипку Антонио Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Торги состоялись в аукционном доме Sotheby`s.

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке скрипку Страдивари продали за $11,25 млн

Фото: www.globallookpress.com/Nils Jorgensen

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Скрипка Йоахима-Ма, изготовленная в 1714 году великим ремесленником Антонио Страдивари, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов. Об этом рассказали представители аукционного дома Sotheby`s.

«Она была создана в разгар „золотого периода“ Страдивари, считается вершиной его эстетического и акустического мастерства», — сообщила пресс-служба.

Название этого музыкального инструмента складывается из имен его бывших владельцев — венгерского музыканта Йозефа Йоахима и преподавателя музыки из Китая Си-Хон Ма. Йоахим играл на этой скрипке в день премьеры концерта Брамса ре мажор в 1879 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что итальянский певец Аль Бано мечтает спеть для русских. Исполнитель всемирно известного хита «Феличита» даже придумал способ, как сохранить трезвый рассудок за русским столом. 

Аль Бано бывал в России вместе с бывшей супругой Роминой Пауэр. Сначала женщина долго плакала из-за того, что в номере отеля была ржавая вода. Затем причиной для слез стала необходимость покинуть Россию.

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