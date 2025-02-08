Скрипку Антонио Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов

Скрипка Йоахима-Ма, изготовленная в 1714 году великим ремесленником Антонио Страдивари, была продана на аукционе в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов. Об этом рассказали представители аукционного дома Sotheby`s.

«Она была создана в разгар „золотого периода“ Страдивари, считается вершиной его эстетического и акустического мастерства», — сообщила пресс-служба.

Название этого музыкального инструмента складывается из имен его бывших владельцев — венгерского музыканта Йозефа Йоахима и преподавателя музыки из Китая Си-Хон Ма. Йоахим играл на этой скрипке в день премьеры концерта Брамса ре мажор в 1879 году.

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