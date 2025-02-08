«Вчерашний день»: Прохор Шаляпин резко высказался в адрес Ирины Дубцовой

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Прохор Шаляпин считает творчество Ирины Дубцовой устаревшим

Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: «Сбитый летчик»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Конфликт между звездами набирает обороты.

Певец Прохор Шаляпин в интервью на одном из YouTube-каналов не сдержался в оценке своей бывшей подруги и коллеги Ирины Дубцовой. Он назвал ее «сбитым летчиком» и заявил, что считает себя более известным и востребованным артистом. Прохор подчеркнул, что хоть Дубцова и продолжает петь, ее музыка стала «вчерашним днем» — песни Ирины слишком быстро теряют актуальность.

Шаляпин также не стал скрывать недовольства по поводу поведения Дубцовой. Он отметил, что всегда старался говорить о ней с уважением, однако певица первая начала высказываться о Прохоре в негативном ключе.

«Мы дружили с детства, а она начала демонстрировать этот задранный нос. А с чего?» — возмутился Шаляпин.

Их отношения когда-то были близкими: Прохор и Ирина учились вместе в музыкальной школе в Волгограде, где отец Дубцовой являлся руководителем группы. В Москве поддерживали друг друга в начале карьеры, а вот позже между ними возник конфликт. Причиной разлада, по словам Шаляпина, стала ситуация с прощанием с матерью Дубцовой. Артист рассказал, что не приехал на церемонию, потому что в тот момент не имел достаточно финансовых средств даже на цветы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком женится Прохор Шаляпин. 

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