Следственный комитет возбудил дело по факту пожара на территории Электрозавода

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 34 0

Услуги, оказываемые в здании, не соответствовали нормам безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг касательно возгорания в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили в самом ведомстве.

На данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров и продолжает разрастаться. Уже известно о как минимум четырех пострадавших.

Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. Об этом сообщила Московская железная дорога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве.

-4° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Один человек погиб и один ранен в перестрелке во Франции
20:22
«Мы начали ломать дверь»: подросток рассказал о пожаре на востоке Москвы
20:22
Суд арестовал мать убитого отчимом семилетнего мальчика в Черняховске
20:12
Ушли на пике: Анна Самохина и еще 4 актрисы, жизнь которых оборвалась слишком рано
20:07
Следственный комитет возбудил дело по факту пожара на территории Электрозавода
20:00
В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

Сейчас читают

Люди оказались отрезаны от выхода огнем: все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве
Все еще нарасхват: Роман Костомаров рассказал о своем новом амплуа
Тело обманутого мошенниками первокурсника нашли в Петербурге
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год