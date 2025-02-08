Следственный комитет возбудил дело по факту пожара на территории Электрозавода
Услуги, оказываемые в здании, не соответствовали нормам безопасности.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг касательно возгорания в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили в самом ведомстве.
На данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров и продолжает разрастаться. Уже известно о как минимум четырех пострадавших.
Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. Об этом сообщила Московская железная дорога.
Ранее 5-tv.ru рассказывал все, что известно о пожаре в здании Электрозавода в Москве.
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