«Укротительница тигра»: Регина Тодоренко рассказала о браке с Владом Топаловым

Телеведущая в корне переосмыслила отношения внутри пары.

Регина Тодоренко подвела итоги семилетней совместной жизни с мужем Владом Топаловым в своем Telegram-канале и призналась, что является его поклонницей. Публикацию знаменитость дополнила трогательным видео с отдыха, на котором супруг телеведущей катает ее на спине.

«Мама, ты такая взрослая, а сидишь на папе!» — прокомментировал происходящее на видео попавший в кадр сын Михаил.

Пользователи в сети отмечают, что мальчик очень рассудителен для своего возраста. Это неудивительно: Регина сама упомянула, что они с мужем стараются вместе преодолевать сложности, возникающие при воспитании детей. Подобный подход несомненно приносит плоды. Более того, звезда восхитилась ростом отцовских навыков Влада и его стремлением учиться на собтсвенных ошибках. Об этом рассказывал и сам Топалов в недавнем интервью.

Изменилась, по собственному признанию, и сама Регина. Она в корне переосмыслила отношения внутри пары.

«Когда мы встретились, я чувствовала себя укротительницей дикого тигра, мечтала его приручить, одомашнить. Только пару лет назад я осознала, что мы не на арене, и нам не нужно сражаться друг с другом или укрощать. Важно просто уметь слышать и уважать мнение любимого человека, даже если они расходятся», — поделилась она с подписчиками сформировавшейся точкой зрения.

Супруг не остался в долгу и ответил Регине не менее нежно.

«Это тебе спасибо за такой пример родительства, за которым хочется стараться успеть», — ответил экс-солист группы Smash! жене.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Регины Тодоренко и Влада Топалова получили травмы во время игры.