Премьер Грузии оценил возможность восстановления дипотношений с Россией

У Грузии нет пространства для восстановления дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«У нас нет дипломатических отношений и нет пространства для восстановления дипотношений», — цитирует политика 1TV Georgia.

Однако Грузия придерживается прагматичной позиции в отношениях с Россией, в частности в торговле и экономике, и планирует придерживаться ее в дальнейшем, добавил Кобахидзе.

При этом еще недавно, в октябре прошлого года, грузинский премьер называл урегулирование конфликта с Россией одним из важнейших приоритетов Грузии.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией являются одним из важнейших приоритетов», — подчеркнул Кобахидзе.

Другой важнейшей национальной задачей он назвал перезапуск отношений с Евросоюзом и США, который, по мнению политика, произойдет по окончании конфликта на Украине.

Между тем источник в политсовете правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ранее в январе сообщил, что в шестой резолюции Европарламент может вынудить Грузию начать войну с Россией.

В Тбилиси подчеркнули, что Европарламент выдвинул уже пять резолюций, в которых были изложены требования о введении санкций против Москвы и председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили еще в 2022 году говорил, что вводить санкции против России — нецелесообразно. Это заявление было сделано им исходя из национальных интересов Грузии.

Дипломатические отношения России и Грузии были прерваны в 2008 году, после вооруженного конфликта республики с Абхазией и Южной Осетией. Тогда, 8 августа, грузинская армия атаковала Цхинвал, а Россия, защищая местных жителей, ввела войска и вытеснила грузинских военных.

Конфликт длился пять дней и привел к гибели свыше одной тысячи человек. После этого, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами, считая частью своей территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, обвинив его в «подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России».