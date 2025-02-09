Режим повышенной готовности: грузовое судно село на мель в Сахалинской области

Признаков утечки топлива нет.

В Невельском районе Сахалинской области зафиксировано происшествие с участием иностранного грузового судно — оно село на мель. Об этом стало известно из сообщения Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по Сахалинской области.

По имеющимся данным, на борту судна AN YANG 2 находятся 20 членов экипажа. Признаков утечки топлива нет.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о введении режима повышенной готовности в связи с происшествием.

«Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности», — написал Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Также глава региона сообщил о формировании в Сахалинской области оперативного штаба, который возглавил заместитель председателя правительства Алексей Римша.

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