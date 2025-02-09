День работника гражданской авиации: история, традиции и поздравления

Ежегодно в России 9 февраля отмечается профессиональный праздник — День гражданской авиации. Знаменательная дата посвящена летчикам, диспетчерам и другим специалистам отрасли — тем, кто трудится для людей, путешествующих в разные города и страны, а также на благо РФ в целом. О том, как появился этот праздник, какие традиции с ним связаны и интересные факты — в материале 5-tv.ru.

Гражданская авиация: история

Первый советский пассажирский самолёт АК-1. Фото: Клипиницер Борис/ТАСС

Пассажирские перевозки появились в Российской империи еще в 1910 году. В 1920-е в стране авиация стала часто использоваться для перевозок пассажиров, почты и грузов. Рейсы направлялись и в другие страны. Причем полеты осуществлялись на переоборудованных военных воздушных судах.

В связи с развитием авиасообщений 17 января 1921 года вышел декрет «О воздушных передвижениях». В документе были прописаны правила полетов для советских и иностранных воздушных судов над территорией СССР и акваторией.

Декрет лег в основу образованию смешанного Русско-германского общества воздушных сообщений «Дерулюфт». Появилось оно в ноябре 1921-го. Регулярные рейсы по первой международной почтово-пассажирской линии Москва — Кенигсберг (в то время город был расположен на территории Германии, а сейчас это Калининград, находящийся в России) открылись 1 мая 1922 года.

Развиваться гражданская авиация в СССР начала с создания 17 марта 1923 года Российского общества Добровольного воздушного флота — «Добролет». Позднее организация стала крупнейшей российской авиакомпанией «Аэрофлот». В том же году открылась первая регулярная внутренняя линия Москва — Нижний Новгород. Самолеты из столицы вылетали из Центрального аэродрома на Ходынском поле. Позже регулярные рейсы были переведены в новые аэропорты.

В 1930-х годах развивались авиасообщения и в других районах. Например, в Казахстане, на европейском Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке. Уже к 1940-му в СССР насчитывалось 150 крупных аэропортов. А к концу 1980-х «Аэрофлот» осуществлял перевозку свыше 120 миллионов пассажиров ежегодно, а также около трех миллионов тонн грузов и более 400 тысяч тонн почты. После распада СССР в бывших союзных республиках и регионах РФ были созданы собственные авиакомпании.

День гражданской авиации

Самолет АНТ-20 "Максим Горький" (Генеральный конструктор - А.Н.Туполев) во время подготовки к первомайскому параду на Красной площади. 1935 год. Фото: © РИА Новости/Анатолий Гаранин

Ровно 102 года назад Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Это было 9 февраля 1923 года — дата, считающаяся днем рождения гражданской авиации.

До 1979 года работники гражданской авиации отмечали свой профессиональный праздник в третье воскресенье августа, в День воздушного флота. После Президиум Верховного Совета СССР учредил День Аэрофлота. Праздник отмечался второго воскресенья февраля, но в 1988 году дату вернули.

В 2013 году президент России Владимир Путин учредил праздник День работника гражданской авиации. Глава государства указал: отмечать его 9 февраля. В основу даты лег день создания гражданской авиации.

Кстати, День воздушного флота в России по-прежнему празднуют в третье воскресенье августа. Кроме того, в начале зимы ежегодно отмечается Международный день гражданской авиации. Дата — 7 декабря. В этот день в 1944 году была подписана Конвенция о международной гражданской авиации. Документ установил основные принципы международных перевозок воздушным транспортом.

Кого поздравляют

Праздник посвящен всем работникам авиационной инфраструктуры России. Согласно 56 статье Воздушного кодекса России, условно специалистов делят на две категории:

Работники летного экипажа: командир воздушного судна, второй пилот, бортштурман, бортовой инженер и механик;

Работники кабинного экипажа: бортпроводники и бортоператоры. Это специалисты, имеющие разнопрофильное образование, обладающие навыками оказания первой медпомощи и владеющие иностранными языками.

Также в День работника гражданской авиации поздравляют диспетчеров, инженеров, механиков и других специалистов, следящих за исправностью воздушных судов и безопасностью полетов. Еще чествуют технический и обслуживающий персонал аэропортов.

Традиции и поздравления

В День работника гражданской авиации воздушные перевозчики устраивают торжественные мероприятия. Руководство компаний награждает лучших специалистов отрасли. Нередко командиры самолетов поздравляют пассажиров, находящихся в салоне во время полета. Те в ответ громко хлопают.

При поздравлении специалистов гражданской авиации обычно отмечают их терпение, дисциплинированность и профессионализм. В открытках можно прописать такие слова:

«Поздравляю с Днем работника гражданской авиации! От души желаю чистого неба и хороших погодных условий, высоких и безопасных полетов, а также мягких посадок. Пусть бак всегда будет наполнен топливом, а рейсы проходят удачно. Здоровья, оптимизма и смелости!»

«Сегодня праздник посвящен тем, кто обеспечивает безопасность и комфорт авиапутешествий. Специалисты трудятся на земле и в небе, показывая ежедневно свое мастерство, ответственность и преданность. Спасибо вам, что люди могут летать. Пусть взлеты начинаются с улыбки, а посадки завершаются успехом. Желаем чистого неба, летной погоды и всяческих благ!»

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