Опасно для здоровья: к чему может привести сон в наушниках

Оглохшая на одно ухо китаянка может послужить хорошим поводом для изменения привычного ритуала перед сном.

Новость о женщине из Китая, потерявшей слух на одно ухо из-за привычки засыпать в наушниках, вызвала тревогу среди любителей ночных плейлистов. Потеря слуха — крайне редкое, но тревожное явление. И если вы тоже засыпаете под музыку, может быть, стоит задуматься: наушники — не такие уж безобидные, как кажутся. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала отоларинголог Екатерина Приказа.

Проблема кроется не только в громкости, но и в самой нагрузке на слуховой аппарат. Когда человек спит в наушниках, его уши не отдыхают. Вместо этого они продолжают работать, что со временем может привести к снижению остроты слуха или даже появлению шума в ушах. Особенно если вы привыкаете слушать на высокой громкости.

Наушники не позволяют мозгу отдохнуть. Он продолжает обрабатывать информацию, будь то музыка или аудиокниги, не давая организму восстановиться. Это может негативно сказаться не только на слухе, но и на нервной системе.

Кроме того, сон в наушниках приносит дискомфорт. Сколько раз вам неудобно было спать на боку с этими аксессуарами? Они могут натирать кожу, вызывать раздражения, а в худшем случае — травмировать ушной проход. А если наушники не чистятся, бактерии и грибки на их поверхности могут привести к воспалению.

Нельзя забывать и о серных пробках, особенно если вы используете «вкладыши» или «затычки». Долгое время пребывания в слуховом проходе приводит к тому, что сера не выходит, а, наоборот, уплотняется.

Что же делать, чтобы минимизировать риски?

Слушать музыку только на умеренной громкости;

Установить таймер для автоматического выключения звука. Максимальная продолжительность прослушивания музыки не должна превышать 40 минут в неделю;

Регулярно очищать наушники антисептиком;

Выбирать накладные наушники, чтобы снизить риск травмирования кожи;

Следить за гигиеной ушей и раз в год посещать отоларинголога.

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