«Индивидуальная норма»: сколько часов недосыпа приводят к срывам и выгоранию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Невролог Гайфутдинов: 20 часов недосыпа в месяц чреваты невротическими срывами

«Индивидуальная норма»: сколько часов недосыпа приводят к срывам и выгоранию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач также призвал не заводить несколько будильников.

Важно спать определенное количество часов, ведь недосып может привести к невротическим срывам и выгоранию. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru.

«У каждого своя индивидуальная норма сна — 8,5-девять часов. Мы знаем, что 20 часов недосыпания в течение месяца могут привести к невротическим срывам, раздражительности, выгоранию, повышенной утомляемости», — сказал он.

При этом недосып больше 200 часов может активизировать более глубокую психиатрическую патологию.

Кроме того, Гайфутдинов предупредил, что не следует заводить несколько будильников. Если просыпаться много раз от резкого звука, то может появиться нервозность. Врач призвал соблюдать гигиену сна. По его словам, человек должен, проснувшись, иметь силы и желания для новых свершений.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач предупредила об опасности дневного сна. Такой отдых может привести к возникновению серьезных заболеваний. Однако спать в дневное время суток необходимо дошкольникам, так как в это время происходит активная выработка гормонов, в которой нуждается растущий организм.

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже
14:49
Школьница разбилась во время катания на лыжах в Красноярском крае
14:33
«Индивидуальная норма»: сколько часов недосыпа приводят к срывам и выгоранию
14:17
«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
14:14
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
14:00
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 200 военных

Сейчас читают

«Позорная вещь»: Путин раскритиковал отказ приглашать РФ на годовщину освобождения Освенцима
«Это у нас как бы внутри было»: как медики спасали жизни в годы ВОВ
В Ростовской области мужчину проткнуло штырем после падения на цветочную клумбу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год