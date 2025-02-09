«Мешает по жизни»: Билан рассказал о девушке своей мечты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

Билан признался, что образ девушки мечты мешает ему по жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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В жизни певца было три «колоссальных любви», которые он не может забыть.

Заслуженный артист РФ Дима Билан признался, что созданный им образ девушки мечты мешает ему устроить личную жизнь. До него уже «хочется дотянуться» наконец, пошутил певец.

«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», — поделился Билан в комментарии 5-tv.ru на Big Love Show 2025.

Недавно 43-летний артист, который ни разу не был женат, рассказал, как однажды вбил булавки в порог своего дома, чтобы защититься от приворота.

«Жил я как-то в квартире съемной. И помню, у меня любовь была, но уже переходящая в какой-то фанатизм. Я понимал, что мне надо просто уходить. Заканчивать эти отношения», — вспоминал певец.

Артист подозревал, что возлюбленная сделала приворот, так как эти обряды, по его словам, популярны среди девушек. Певец по совету знакомого вбил в порог булавки, одновременно приговаривая про себя: «Сюда не зайдет тот, кто не должен заходить».

Через некоторое время, когда та девушка снова захотела войти, у нее этого не получилось. Она словно замерла перед невидимой стеной. При этом раньше в квартиру заходила всегда свободно.

По словам Билана, он сам верит в сглазы и порчу. Неоднократно певец находил дома «подклады» в виде длинных иголок или гвоздей. После этого он специально приглашал батюшку, чтобы тот освятил место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Дима Билан забрал из ветеринарной клиники после долгого лечения и восстановления своего кота по кличке Шахтер.

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