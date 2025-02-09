Госпитализированная после ЭКО пациентка столичной клиники находится в коме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

По предварительным данным, у женщины отказали почки и печень, а также нарушилось дыхание.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пациентка клиники «Я здорова» в Москве, госпитализированная с сепсисом и лихорадкой после процедуры ЭКО, введена в искусственную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 5-tv.ru сообщил муж пострадавшей Вадим.

По словам мужчины, супруге стало плохо вскоре по окончании процедуры ЭКО, когда она еще находилась в клинике. Женщина позвонила мужу и попросила забрать ее из клиники, однако дома ей становилось все хуже и хуже.

«Она мне позвонила, сказала, что ей плохо: «Я проснулась, но мне плохо, приедь, забери меня». Я приехал в клинику, встретил ее, она была бледная, желтушный цвет лица, губы синие, выглядела она плохо. Я довез ее домой, она легла и часа три побыла дома. У нее состояние не улучшалось. Мы вызвали «скорую», — рассказал Вадим.

В больнице ненадолго стабилизировали состояние женщины, однако во время записи интервью мужчине позвонили и сообщили, что у супруги отказали почки, печень, а также нарушилось дыхание — врачи ввели женщину в искусственную кому и подключили к ИВЛ.

Ранее в этот день стало известно, что в столичную инфекционную больницу экстренно поступили пять женщин, которые накануне проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в клинике «Я здорова». У всех были отмечены лихорадка и сепсис.

Позднее сообщалось, что две из госпитализированных женщин находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается полный комплекс медпомощи. Управление Роспотребнадзора по Москве после случившегося инициировало соответствующие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 49-летний спортивный журналист, комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске.

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