«Трусиха в этом плане»: певица Овсиенко о пластических операциях

Певица раскрыла секреты вечной молодости.

Недавно вернувшаяся на сцену певица Татьяна Овсиенко призналась, что боится пластических операций, а за образ поблагодарила исключительно свою команду. Об этом пишет StarHit.

Певице в октябре исполнилось 58 лет. Однако поклонники не перестают восхищаться ее внешностью. Восторг фанатов дошел до обвинения Татьяны в том, что она ложилась под нож. На слухи исполнительница хита «Школьная пора» ответила категорично.

«Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое», — объяснила свою позицию поклонникам Татьяна.

Отличное физическое состояние артистка назвала результатом кропотливой и слаженной работы стилистов и гримеров. Свои заслуги в поддержании стройности знаменитость тоже отрицает.

«У меня же неординарный рабочий день. Мне хочется есть после 12», — раскрыла карты Татьяна, пожаловавшись на тревожность после концертов, которая не позволяет ей соблюдать здоровый режим питания.

О возвращении Татьяны Овсиенко на сцену стало известно в ноябре 2024 года. С тех пор публика активно следит за изменениями в ее внешности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овсиенко с трудом держится на ногах на концертах.