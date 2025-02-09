«Трусиха в этом плане»: певица Овсиенко о пластических операциях
Татьяна Овсиенко: буду стареть естественно
Фото: Стукалин Евгений/ТАСС
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Певица раскрыла секреты вечной молодости.
Недавно вернувшаяся на сцену певица Татьяна Овсиенко призналась, что боится пластических операций, а за образ поблагодарила исключительно свою команду. Об этом пишет StarHit.
Певице в октябре исполнилось 58 лет. Однако поклонники не перестают восхищаться ее внешностью. Восторг фанатов дошел до обвинения Татьяны в том, что она ложилась под нож. На слухи исполнительница хита «Школьная пора» ответила категорично.
«Думаю, что буду стареть естественно. Какая есть, такая есть, все мое», — объяснила свою позицию поклонникам Татьяна.
Отличное физическое состояние артистка назвала результатом кропотливой и слаженной работы стилистов и гримеров. Свои заслуги в поддержании стройности знаменитость тоже отрицает.
«У меня же неординарный рабочий день. Мне хочется есть после 12», — раскрыла карты Татьяна, пожаловавшись на тревожность после концертов, которая не позволяет ей соблюдать здоровый режим питания.
О возвращении Татьяны Овсиенко на сцену стало известно в ноябре 2024 года. С тех пор публика активно следит за изменениями в ее внешности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овсиенко с трудом держится на ногах на концертах.
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