«Рада, что не одна такая»: Бородина о болезни, сводящей ее с ума

Поддержка близких помогает, но не решает проблему знаменитости.

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что страдает от сильных головных болей. Об этом она написала сразу в нескольких постах в своем Telegram-канале.

«Вчера все пили, кроме меня, я только бокал поднимала — и все огурцом, одна я всю ночь умирала от головной боли», — поделилась подробностями приступа с подписчиками звезда.

Улучшить состояние Бородина старается, принимая нестероидные противовоспалительные препараты. Однако лекарства лишь заглушают боль, как и забота близких.

«По-настоящему тебя может понять лишь тот, кто испытывает тоже самое», — описала свои чувства Ксения, извинившись за возможную некорректность того, что вообще способна испытывать радость от чужих страданий.

Осознание того, что где-то есть еще люди, страдающие от схожего недуга, позволяет Ксении не сдаваться. Год назад ей уже удалось на время забыть о мигрени.

К сожалению, болезнь рецидивировала после прихода магнитных бурь 8 февраля. Подписчики поддержали знаменитость, отметив, что «лучше вместе смеяться, чем плакать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруг Ксении Бородиной поздравил ее со скорой свадьбой.