Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре

Армия России имеет тактические успехи в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на красноармейском направлении противник пытается перейти в контратаку, однако российские военные надежно удерживают инициативу.

«Мы видим постепенное перерезание всей логистики (украинской армии — Прим. ред.) по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Орехово-Василевка в ДНР в результате наступления подразделений группировки войск «Южная».

В ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 180 боевиков, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад материальных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовые подразделения ФСБ начали зачистку диверсионных групп ВСУ в освобожденном ранее Дзержинске.