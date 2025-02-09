Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

В населенном пункте продолжаются городские бои.

Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России имеет тактические успехи в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, на красноармейском направлении противник пытается перейти в контратаку, однако российские военные надежно удерживают инициативу.

«Мы видим постепенное перерезание всей логистики (украинской армии — Прим. ред.) по трассе Димитров — Константиновка — Часов Яр. Что касается самого Часова Яра, наши подразделения имеют тактические успехи, продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

В этот же день Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Орехово-Василевка в ДНР в результате наступления подразделений группировки войск «Южная».

В ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 180 боевиков, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад материальных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовые подразделения ФСБ начали зачистку диверсионных групп ВСУ в освобожденном ранее Дзержинске.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.28
0.37 101.22
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:32
«Если США и Европа не кинут»: Зеленский согласен на переговоры с Россией
0:15
Фон дер Ляйен заявила о готовности Европы к диалогу с США
23:55
«Есть шанс возобновить лыжный сезон»: синоптик о погоде в Москве
23:45
Обошел еще одного канадца: три голевые передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
23:39
Скончался научный руководитель института США и Канады РАН Сергей Рогов
23:20
Пушилин рассказал о тактических успехах российской армии в Часовом Яре

Сейчас читают

Госпитализированная после ЭКО пациентка столичной клиники находится в коме
«Мешает по жизни»: Билан рассказал о девушке своей мечты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Эффективная защита радиатора: как выбрать утеплитель для авто

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год