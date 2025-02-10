Китай ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

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Это стало ответом Пекина на действия Вашингтона, который ранее обложил пошлиной в 10% вообще все товары из Поднебесной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cfoto; 5-tv.ru

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Новые пошлины на американские товары вступают в силу в Китае. Дополнительные сборы в 15% вводят на уголь и сжиженный природный газ. 10% — на нефть, сельскохозяйственную технику и американские автомобили с большим объемом двигателя.

В Пекине подчеркнули, что принятые меры — это в первую очередь ответ на действия Вашингтона, который ранее обложил пошлиной в 10% вообще все товары из Китая.

Учитывая, что общий товарооборот между США и Китаем составляет один триллион, такой ответ выглядит пока не как эскалация торговой войны, а скорее как приглашение к диалогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дипломатические вызовы ждут Россию в ближайшие годы.

 

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