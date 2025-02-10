Стая бездомных собак изувечила девочку в Хабаровском крае

Животные пытались разорвать ребенка на части.

Стая бездомных собак покалечила десятилетнюю девочку в Николаевске-на-Амуре. Это случилось на Владивостокской улице, сообщили в Следственном комитете РФ по Хабаровскому краю.

«Собаки разодрали ребенка. Успели отвезти в хирургию, но не знаем, что с ней происходит», — поделился очевидец.

Собаки пытались буквально разорвать ребенка на части. Толстый слой зимней одежды не спас девочку от страшных ран. Разогнать свору оказалось непросто. Пострадавшую госпитализировали, в настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Очевидцы также рассказали, что в то утро девочка направлялась в школу, следуя привычному маршруту. Никто не мог ожидать, что ее будет ждать такая опасность. Не прошло и минуты, как собаки разорвали на ней одежду, а затем — содрали скальп и покалечили лицо. Ноги девочки сильно искусаны, по всему телу глубокие следы от зубов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спастись от агрессивной собаки. Бездомные собаки сбиваются в стаи и начинают представлять опасность для людей.