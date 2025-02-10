Серьезные проблемы у ВСУ: российские бойцы заняли северные кварталы Часова Яра

Постепенную потерю контроля над городом признают даже вражеские источники.

У противника в Часовом Яре большие проблемы с поставкой боеприпасов. Подразделениям ВСУ все труднее отвечать на удары нашей артиллерии.

Российские военные занимают новые кварталы города, который боевики превратили в настоящую неприступную крепость. За тем, как наши расчеты приближают освобождение Часова Яра, с передовой рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Северная часть Часова Яра фактически полностью наша, это признают даже вражеские источники. Продвижение российских войск идет и на юге города, в застройке у часовоярского огнеупорника и «хлебопекарни». Охватывать с флангов крупный гарнизон ВСУ помогают артиллеристы Южной группировки войск.

Благодаря реактивным системам «Ураган», которые работают круглосуточно, наши войска заняли более выгодные рубежи. РСЗО постоянно меняют место работы, снова и снова производя испепеляющие залпы.

А мы идем к позициям артполка «Волга» Добровольческого корпуса. Дорога опасная — усеяна минами, которые враг сбрасывает с помощью дронов.

«Золотое правило, когда работаешь на передовой, — смотреть и в небо и вниз, потому что сейчас настолько враг стал изощренно маскировать, нужно вдвойне, а то и втройне быть внимательным», — сообщил военкор.

Наши канониры расчетов пушек «Гиацинт» дожимают оборону противника, приближая освобождение Часова Яра. Командир «Белый» рассказывает, как его бойцам удалось поразить ценнейшую натовскую самоходку из Германии — Panzerhaubitze-2000 (PzH 2000).

«Мы когда посмотрели, сколько она стоит… Интересно посмотреть, все же есть в интернете, она стоит 15 „лямов“ баксов, а их всего 40 штук в альянсе (НАТО — Прим.ред.). А уничтожили советским орудием 1975 года», — поделился командир взвода смешанного артиллерийского полка «Волга» Добровольческого корпуса армии России с позывным «Белый».

У добровольцев полка «Волга» нет недостатка в боевом опыте. Многие сражаются в Донбассе уже 10 лет.

«Тут больше сплоченность какая-то. И да, люди, которых я знаю еще с 2014 года, более ответственно относятся ко всему. Они серьезные просто, вот, если человек что-то пообещал, он это делает», — подчеркнул боец смешанного артиллерийского полка «Волга» Добровольческого корпуса армии России с позывным «Сеня».

Контрбатарейная борьба в направлении Часова Яра не стихает. По словам бойцов, артиллеристы противника бьются на этом фронте ожесточенно, но в последнее время констатируют нехватку у ВСУ боеприпасов. Этим преимуществом наши активно пользуются.