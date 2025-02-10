«Надо сохранять себя»: Николай Басков отказался от экстремальных видов спорта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 7 0

Николай Басков отказался от экстремальных видов спорта из-за неудачного опыта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Знаменитость обходит стороной любой риск.

Народный артист России Николай Басков не увлекается экстремальными видами спорта. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения Льва Лещенко и премьере его фильма «О первой любви».

По словам знаменитости, неудачный опыт навсегда отбил желание заниматься физической активностью, которая несет хотя бы минимальные риски для здоровья.

«Не-не-не! Я за то, что надо сохранять себя. Я без экстремальных видов спорта. Уже в свое время на лыжах покатался неудачно, со скейтборда упал. В общем, хватит», — зарекся исполнитель.

Басков признался, что семь лет назад получил травму, поэтому даже на коньки теперь не встает. За руль автомобиля артист тоже не садится. Когда-то пробовал самостоятельно водить, но и с этим не сложилось.

«Я лет 15 назад сел за руль и, переключая радио, тоже врезался в столб. Поэтому все. После этого нет», — поделился он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Басков пожаловался на свою слишком «разборчивую» кошку.

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