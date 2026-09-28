Космический «привет»: астрономы обнаружили прямые радиосигналы с далекой планеты

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Неужели мы не одни во вселенной?

Астрономы обнаружили прямые радиосигналы с далекой планеты

Фото: 5-tv.ru

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Live Science: астрономы обнаружили прямые радиосигналы с далекой планеты

Астрономы впервые обнаружили радиосигнал, который поступает от планеты за пределами Солнечной системы. Повторяющиеся импульсы зафиксировали у газового гиганта Бета Живописца b, расположенного в 64 световых годах от Земли. Об этом сообщило Live Science.

Наблюдения проводились при помощи массива радиотелескопов MeerKAT в Южной Африке. Команду возглавил астрофизик Гарварда и Смитсоновского института Кевин Ортиз Себаллос.

Масса исследуемой экзопланеты примерно в 12 раз превышает массу Юпитера.

Сначала специалисты не могли определить, исходит ли обнаруженное излучение от Беты Живописца b или ее звезды. Для проверки они сопоставили радиоизображения с изображениями удаленных квазаров, практически неподвижных на фоне неба и поэтому подходящих в качестве ориентиров.

Исследователи пришли к выводу, что источником сигнала является сама планета, а импульсы связаны с полярными сияниями. Подобное радиоизлучение возникает при столкновении заряженных частиц с верхними слоями атмосферы.

Полученные данные также позволили оценить магнитное поле Беты Живописца b примерно в 1250 гаусс (единица измерения магнитной индукции в системе СГС (сантиметр-грамм-секунда). Авторы работы называют это первым прямым измерением магнитного поля планеты за пределами Солнечной системы. Для сравнения, у Юпитера этот показатель составляет около 4,3 гаусса, а у Земли — менее 0,5 гаусса.

Магнитное поле способно защищать атмосферу планеты от потока частиц со стороны звезды. Исследователи предполагают, что использованный способ обнаружения таких магнитных «щитов» можно будет применять и при изучении других гигантских экзопланет.

Возможности наблюдений должны расшириться с появлением радиообсерваторий следующего поколения, чувствительность инструментов которых, как ожидается, увеличится в пять-семь раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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