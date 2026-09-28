Умер лидер группы «Лойко» Сергей Эрденко

В возрасте 67 лет умер лидер трио «Лойко» Сергей Эрденко. Печальную новость сообщили коллеги покойного.

Скрипач-виртуоз скончался еще 25 сентября. Причина его ухода из жизни не разглашается.

«Завершился земной путь Сергея Эрденко… Дорогой и любимый Сереженька…», — написали друзья артиста в аккаунте группы «Лойко».

Смерть Эрденко подтвердили в Карельской филармонии. С ней Сергея связывали давние дружеские и творческие отношения. Музыканты неоднократно вместе давали концерты и неизменно собирали полные залы.

Сергей Эрденко родился 18 декабря 1958 года в известной цыганской династии. Долгое время он выступал в театре «Ромэн». В 1990 году Эрденко основал группу «Лойко». Она вывела цыганскую музыку на международные сцены. Артист вместе с друзьями-музыкантами стал соавтором саундтрека к фильму «Евгений Онегин», который вышел на экраны в 1999 году в США. В 2019-м трио «Лойко» стала номинантом на «Грэмми».

Также Сергей Эрденко снимался в кино. На его счету роли в более пяти советских фильмах, включая «Крейцерова соната» и «Цыганка Аза». Известно, что похоронить лидера трио «Лойко» должны в Москве. О том, когда и где пройдет прощание с артистом, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист России, выдающийся джазовый саксофонист, композитор и основатель ансамбля «Арсенал» Алексей Козлов.

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