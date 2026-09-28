Двойная трагедия для семьи: мать и дочь умерли от рака с разницей в 10 часов

Metro.: мать и дочь умерли от рака с разницей в десять часов

В Бразилии 28-летняя Сибеле Маркис и ее 56-летняя мать Мария Элизабете Ногейра умерли с разницей примерно в десять часов. Об этом сообщило Metro.

Сибеле скончалась, пока ее мать находилась под действием успокоительных препаратов в другом медицинском учреждении. Когда родственники и друзья собрались на поминки по молодой женщине, им сообщили о смерти Марии Элизабете.

Мать и дочь похоронили вместе на муниципальном кладбище.

По словам их родственника, обе женщины боялись пережить друг друга и обсуждали это между собой.

«Ни одна из них не хотела видеть смерть другой. Они даже обсуждали это, иногда в шутку, иногда всерьез, и это случилось. Одна так и не узнала о смерти другой. Это действительно поразительно», — рассказал он.

Первой диагноз поставили Сибеле после появления симптомов в декабре 2023 года. У сотрудницы агентства недвижимости и цифрового маркетинга обнаружили редкую агрессивную форму рака, возникшую в надпочечниках.

В декабре 2025 года после операции у нее развилась инфекция, из-за чего родственников вызвали в больницу. Позднее состояние женщины неожиданно улучшилось, и ее на некоторое время выписали.

Мария Элизабете боролась с раком поджелудочной железы. После ухудшения состояния 17 сентября ее госпитализировали.

Подруга Сибеле рассказала, что та продолжала работать и жить привычной жизнью. Она также подчеркнула, что женщина не хотела, чтобы окружающие воспринимали ее исключительно через болезнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.